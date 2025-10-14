“El Amarre”: una nueva modalidad de extorsión

Personas que utilizan los servicios de brujos y adivinos esotéricos son las más propensas a caer en esta nueva modalidad de extorsión, presentada como “El Amarre”. En esta nota te contamos en qué consiste y dónde denunciar.

¿Qué es un amarre?

En el esoterismo y la hechicería, un “amarre” es un ritual mágico o hechizo cuyo objetivo principal es doblegar la voluntad de otra persona para someterla a los deseos del practicante, especialmente en asuntos amorosos. Se busca “atar” a alguien a otra persona emocional y sentimentalmente.

Nueva modalidad de extorsión

La Policía Nacional explica que esta nueva modalidad es utilizada por personas que se presentan como supuestos tarotistas o hechiceros de amarre y que existe una gran red de extorsión.

“Todo comienza con una propuesta, aprovechándose de la vulnerabilidad que uno está pasando. Recuperar a tu pareja, atraer el amor o resolver algún problema”, especifica.

Las publicaciones se encuentran en las redes sociales, páginas de internet, anuncios que ofrecen amarres, lecturas de carta o ciertos rituales y piden un pago inicial.

Cuando el cliente paga, llegan nuevas excusas que necesita otro ritual, elevándose cada vez más el monto.

Cuando la víctima ya no puede pagar, empiezan las amenazas. De difundir información personal, hacer públicas las conversaciones, maldiciones o incluso algún daño físico.

Lo que parecía una solución se volvió una extorsión