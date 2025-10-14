Video de terror: agreden brutalmente a una mujer en Caazapá

El hecho calificado como violencia intrafamiliar ocurrió el pasado 1 de octubre, según el parte policial de la zona de Caazapá.

La denuncia indica que fue alrededor de las 18:00 del miércoles 1 de octubre y que se registró en cámaras de circuito cerrado.

La víctima fue Gracieli Conrad López (26), comerciante de la Colonia Paulista, distrito de Abaí, quien sufrió lesiones en el rostro, brazo y piernas a consecuencia de golpes de puños y patadas.

Fue auxiliada en el Centro de Salud de San Cristóbal, departamento de Alto Paraná, y posteriormente realizó su denuncia formal.

El acusado como el autor del hecho fue identificado como Jorbas Vaccari, mayor de edad, de nacionalidad brasileña, domiciliado en la ciudad de San Cristóbal, departamento de Alto Paraná.

El hombre es primo de Gabriel Pablo Devitte Carlet (25), pareja de la víctima, quien se desempeña como agricultor en la mencionada colonia.

El video del circuito cerrado se dio a conocer a través de las redes sociales y se observa cómo la víctima es llevada a rastras de su cabello, recibe golpes y patadas.

El hombre tenía un arma de fuego en la mano y estaba acompañado de su primo, pareja de la víctima. El hecho ocurrió en una vivienda.