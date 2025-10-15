Abigeos golpearon y dejaron maniatado a capataz para robar seis vacas en Carlos Antonio López.

Presuntos abigeos habrían golpeado y maniatado a un capataz de un establecimiento ganadero denominado “Weiler”, ubicado en el barrio San Francisco del distrito de Carlos Antonio López, del departamento de Itapúa.

La víctima fue identificada como Diego Osmar Verón Ramírez (31), quien fue hallado atado de manos y pies al costado de un camino vecinal en la zona, cerca de las 7:00 de este martes. El hombre fue auxiliado hasta la Unidad de Salud Familiar de la comunidad.

Según declaró a los intervinientes de la Comisaría 20ª, cerca de las 4:00 de la madrugada, escuchó un ruido y, tras salir a verificar, fue golpeado. Manifestó no recordar nada hasta el momento en que fue rescatado por los uniformados.

Posteriormente, cerca de las 10:00 de ese mismo día, se presentó en la comisaría el hijo del propietario de la estancia, de nombre Felipe Junior Weiler Sperandio (19), quien indicó que, tras realizar el conteo del ganado, se percataron de que había un faltante de seis animales.

Presumen que los abigeos ingresaron al lugar en algún tipo de vehículo para llevar a los animales de diferentes pelajes y con la marca “JW”. El hecho fue informado al Ministerio Público, así como al personal del Departamento Antiabigeato de la Policía Nacional.