Colisión frontal entre motocicletas terminó con dos jóvenes fallecidos en Tomás Romero Pereira.

La madrugada de este miércoles 15 de octubre se registró un siniestro vial que culminó en la muerte de dos motociclistas. El hecho tuvo lugar en el barrio San Pedro de la compañía Triunfo Km 57, del distrito de Tomás Romero Pereira, en Itapúa, sobre la ruta D021.

Agentes de la Comisaría 91ª de la zona fueron informados sobre la colisión frontal entre dos motocicletas. Al llegar al sitio, constataron que los dos conductores habían fallecido en el lugar del accidente.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Ivana Beatriz Zarza Deasís (19), quien circulaba a bordo de una moto tipo Kenton Bull de color negro, con matrícula N° 716 ABJG; y Lucas Iván Medina Ledezma (25), quien viajaba a bordo de una moto tipo Star de color azul, con patente N° 906 HBY.

El médico forense Cándido Vargas determinó la causa de muerte en ambos como “politraumatismo de cráneo severo”. Los cuerpos fueron entregados a los familiares, entretanto, las motos quedaron incautadas por disposición fiscal.

Los intervinientes convocaron al personal técnico del Departamento de Criminalística para determinar las circunstancias del accidente. Los mismos aguardan el resultado de la pericia correspondiente.