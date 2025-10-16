Se cumplen 11 años del crimen del periodista de ABC Pablo Medina

El periodista Pablo Medina Velázquez tenía 53 años de edad. Desde 1998 era el corresponsal del diario ABC Color en la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú.

La estudiante Antonia Maribel Almada Chamorro tenía 19 años. Vivía y trabajaba también en Curuguaty, aunque era oriunda del distrito vecino de Villa Ygatimí.

Aquel jueves 16 de octubre de 2014, Pablo Medina salió de su casa de Curuguaty para ir a hacer unas entrevistas sobre el ataque de plagas a cultivos agrícolas en comunidades rurales situadas en la frontera entre los departamentos de Canindeyú y San Pedro.

Lea más: Ley de protección a periodistas: “No podemos esperar otro Pablo Medina”

Como iba a pasar por Villa Ygatimí, se ofreció a llevar a Antonia Maribel y a su hermana mayor, Juana Ruth Almada Chamorro, de 30 años, quienes en teoría se iban a quedar en la casa de sus padres hasta que Pablo las recogiera a la vuelta de su cobertura y las trajera de nuevo a Curuguaty.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, las hermanas al final también se ofrecieron a acompañar a Pablo a su cobertura, de la que estaban regresando cuando fueron emboscados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los condenados por el crimen de Pablo Medina y Antonia Almada

El ataque fatal se produjo a las 14:33 en un camino rural, 10 kilómetros antes de alcanzar el centro de Villa Ygatimí y 60 kilómetros antes de Curuguaty.

Los autores materiales del crimen fueron Wilson Acosta Marques, en ese momento de 43 años, y su sobrino Flavio Acosta Riveros, cuando eso de 29 años, quienes usaron una escopeta y una pistola, respectivamente.

Wilson está preso en Brasil desde 2020, aún sin condena. Flavio está encerrado en Brasil desde 2016, con una condena de 36 años.

Lea más: Los periodistas “no están desprotegidos”, según Bachi Núñez

La orden para ejecutar el crimen, sin embargo, fue dada por Vilmar Acosta Marques, alias Neneco, quien tenía 39 años y era el intendente de Ypejhú.

Neneco, quien es hermano de Wilson y tío de Flavio, cumple desde 2015 en la cárcel de Tacumbú una condena total de 39 años.

Pablo Medina fue asesinado por hacer su trabajo. Específicamente, venía publicando que el intendente Neneco formaba dirigía una banda de sicarios y narcotraficantes.

También que el intendente de Ypejhú formaba parte de una rosca de narcopolítica.