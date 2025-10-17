Encapuchados asaltan a familia de alemanes en Yataity

La víctima del violento golpe fue el ciudadano alemán Ralf Baver (54), quien efectuó la denuncia en la comisaría número 10 de Yataity, cuyos agentes acompañados de efectivos del departamento de Investigaciones de Guairá llegaron hasta el sitio para iniciar las investigaciones del caso.

Lo esperaron en el patio

De acuerdo con el relato de los investigadores, los presuntos asaltantes aparentemente estaban al tanto de que la víctima había salido de la casa en la tarde del jueves, por lo que llegaron a la propiedad un poco después de oscurecer, para esperarlo.

Efectivamente, Ralf regresó alrededor de las 22:00, fue tomado de rehén en el patio y luego tocaron para que sus familiares abran la puerta, pero estos al darse cuenta de lo que estaba pasando se encerraron en una habitación. Ante esto los desconocidos abrieron a patadas una de las ventanas, a través de la cual ingresaron a la vivienda, que revolvieron habitación por habitación.

En total, los criminales juntaron la suma de G. 3.300.000 y algunos objetos de valor y documentos personales con los que escaparon del lugar. En el proceso de búsqueda de más dinero en la casa, la víctima fue sometida a golpes y maltratos, señalaron.

