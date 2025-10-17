Imputación y prisión para supuestos financistas del asesinato de Guillermo Moral

La imputación por el crimen del militar Guillermo Alicio Moral Centurión fue presentada este viernes por los fiscales de Crimen Organizado José Martín Morínigo Coronel y Christian José Ortiz Riveros.

El principal imputado es Jorge Guillén Bogado, de 44 años, a quien le atribuyen el hecho punible de sicariato, en calidad de instigador, y asociación criminal.

Su sobrino, Ángel David González Guillén, de 21 años, fue procesado por los mismos hechos, aunque este habría actuado en realidad por instrucciones de su tío.

La jueza penal de Garantías 3 de Asunción, Cynthia Paola Lovera Brítez, no solo admitió la imputación, sino que además ordenó este viernes la prisión preventiva de tío y sobrino en la penitenciaría nacional de Tacumbú.

Los Guillén fueron detenidos el jueves de mañana en Ciudad del Este por policías de Homicidios de Asunción.

Intermediario entre el autor intelectual y los sicarios

Según el documento presentado por la Fiscalía ante el Juzgado, “Jorge Guillén Bogado habría sido el intermediario entre el autor intelectual y los supuestos autores A. A. R. D. y Rogelio Lemuel Díaz Brítez, suministrándoles dinero a través de Ángel David González Guillén, para que este envíe dinero a los mismos, y de esa manera financiar la vigilancia y seguimiento de los lugares frecuentados por la víctima”.

Específicamente, el acta de imputación dice que “el 25 de setiembre de 2025, siendo las 21:00, en Ciudad del Este, Ángel David González Guillén habría recibido una llamada telefónica de su tío Jorge Guillén Bogado, quien le habría solicitado que realice una transferencia de dinero a una cuenta que le iba a proporcionar, por lo que Ángel habría acudido al domicilio de Jorge Guillén y recibido la suma de G. 800.000, en efectivo, además de los datos de la cuenta a ser transferida dicha suma”.

Ese dinero fue enviado a Lucía Guadalupe Portillo Benítez, “quien resultó ser la tía de Rogelio Lemuel Díaz Brítez, uno de los supuestos coautores del hecho punible investigado, quien con Alexander Abrahán (el menor de edad) habrían utilizado el dinero girado para realizar el seguimiento y vigilancia del que resultaría ser la víctima fatal, Guillermo Alicio Moral Centurión”, según el escrito.

Contacto en Ciudad del Este

Básicamente, la teoría que manejan los investigadores es que el o los autores morales, es decir, los que querían ver muerto al ahora coronel póstumo Guillermo Moral, contactaron en Ciudad del Este con Jorge Guillén Bogado para que este organizara el atentado.

Jorge es señalado desde hace varios años por la Policía como el “patrón” de los piratas del asfalto que roban celulares iPhone.

Por la causa, está prófugo Carlos Antonio Báez Guillén, de 32 años, alias Lulú, sobrino de Jorge y hermano de Ángel, quien habría sido el que contrató a los dos sicarios.

Desde esta noche, también tiene orden de captura Lida Rossana Ruiz Vargas, de 36 años, quien igualmente habría enviado dinero a los asesinos del militar Guillermo Moral.