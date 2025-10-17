Juez suspende juicio de policía influencer: este fue el motivo

Desde febrero pasado, el oficial José Jiménez, conocido también como “el policía de TikTok”, influencer o youtuber, enfrenta un sumario por mal desempeño en sus funciones, tras la denuncia de una detenida. Ese hecho se había viralizado debido a que él mismo grabó la detención y el momento en el que la trataba de “fea” y utilizaba otros calificativos despectivos.

Esta semana, el policía youtuber volvió a protagonizar otro incidente con un juez policial que le ordenó apagar su cámara para dar inicio al juicio sumario.

Según quedó registrado en un video compartido en su propio canal de Youtube, el comisario Porfirio Gustavo Guerrero Silvero, que actuó como juez, le ordenó que apague la cámara para empezar el juicio. En reiteradas ocasiones, Jiménez se negó a hacerlo, por el que el juez decidió suspender el trámite.

No podía “comercializar” el juicio, alegó el juez

Le indicó que no existían “garantías” para el inicio de la sustanciación de pruebas y redactó un acta donde indicaba la imposibilidad de llevar a cabo el juicio por “falta de garantías, falta de reservas y la inconducta del sumariado”. Alegó el artículo 33 de la Constitución Nacional, respecto al derecho a la intimidad y le dijo que si bien se graban todos los juicios, los videos no se usan “para comercializar”.

El oficial indicó en la grabación que el caso pasará ante un Tribunal y él va a presentar una apelación. El hecho quedó registrado en una transmisión en vivo, que tuvo múltiples reacciones de la ciudadanía.