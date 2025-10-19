Detienen a un hombre e incautan su retroexcavadora en el este por delitos ambientales

Un hombre fue detenido por agentes policiales del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la oficina regional de Alto Paraná e Itapúa por la comisión en flagrancia de delitos ambientales, según e informe policial. El mismo estaba trabajando con una retroexcavadora sin permiso o habilitación ambiental correspondiente.