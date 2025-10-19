Detienen a un hombre e incautan su retroexcavadora en el este por delitos ambientales

Víctor Giménez es el hombre mayor de edad que fue aprehendido en flagrancia sobre una supuesta transgresión a las leyes ambientales.
La intervención por la que fue detenido Giménez afecta a una superficie aproximada de 7 hectáreas.
De acuerdo a los intervinientes, el aprehendido no contaba con ninguna documentación ambiental habilitante.
Del poder del mismo se incautó una retroexcavadora.
Detenido por delito ambiental
El procedimiento fue realizado en el distrito de Juan León Mallorquín por personal del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales Regional N.º 5 que corresponde a Alto Paraná e Itapúa.
Se comunicó el hecho a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales (UFEDA) y todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.