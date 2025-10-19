Policiales

Detienen a un hombre e incautan su retroexcavadora en el este por delitos ambientales

Un hombre fue detenido por agentes policiales del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales de la oficina regional de Alto Paraná e Itapúa por la comisión en flagrancia de delitos ambientales, según e informe policial. El mismo estaba trabajando con una retroexcavadora sin permiso o habilitación ambiental correspondiente.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 19:32
Retroexcavadora incautada tras detención de un hombre por trasgresión de leyes ambientales en Alto Paraná.
Víctor Giménez es el hombre mayor de edad que fue aprehendido en flagrancia sobre una supuesta transgresión a las leyes ambientales.

La intervención por la que fue detenido Giménez afecta a una superficie aproximada de 7 hectáreas.

De acuerdo a los intervinientes, el aprehendido no contaba con ninguna documentación ambiental habilitante.

Del poder del mismo se incautó una retroexcavadora.

Detenido por delito ambiental

El procedimiento fue realizado en el distrito de Juan León Mallorquín por personal del Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales Regional N.º 5 que corresponde a Alto Paraná e Itapúa.

Se comunicó el hecho a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Ambientales (UFEDA) y todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.