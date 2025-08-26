Ciudadano alemán imputado por delitos ambientales en la Reserva del Ybyturuzú

La agente fiscal María Jadiyi Ortiz, de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales de Villarrica, formuló imputación contra el alemán Wolfgang Herman Frey tras una investigación que inició en 2022 y que derivó en un allanamiento donde se constataron las irregularidades.

Según los elementos recolectados, el imputado levantó varias construcciones en su propiedad, ubicada dentro de los límites de la reserva, sin contar con autorización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Las obras incluyeron la alteración de cauces hídricos, lo que produjo un desvío en el curso natural de las aguas y, como consecuencia, afectaciones al ecosistema local y perjuicios a otros pobladores de la zona.

Construcción de muro

De acuerdo con el acta fiscal, uno de los hechos constatados fue la construcción de un muro de piedra sobre un arroyo que atraviesa el inmueble del ciudadano alemán. Esta obra habría modificado el flujo del agua, derivando su caudal hacia terrenos vecinos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La fiscal Ortiz explicó que el Ministerio Público corroboró estos datos durante un allanamiento, en el cual se detectaron además rellenos con escombros en nacientes de agua dentro del predio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Constante quema de basura y humareda sobre Avelino Martínez

“Son varios los tipos penales atribuidos. Lo que comprobamos en el allanamiento es la existencia de un muro de piedra sobre un cauce hídrico y construcciones sin licencias ambientales. Esto configura perjuicio a reservas naturales”, manifestó la representante del Ministerio Público.

La alteración en los cauces generó serios inconvenientes a propietarios colindantes, ya que con las últimas lluvias intensas se registraron anegamientos en terrenos vecinos, atribuidos al desvío artificial del agua.

El caso reviste gravedad porque los hechos ocurrieron en la Reserva de Recursos Manejados de la Cordillera del Ybyturuzú, considerada una de las principales áreas de conservación de la biodiversidad en el país. La denuncia inicial señalaba que el imputado rellenaba nacientes con escombros, práctica que afecta directamente al ciclo hídrico y la preservación de fuentes naturales de agua.

Lea más: CSJ detectó graves irregularidades en causas de delitos ambientales

Ante las intervenciones ilegales, la Fiscalía solicitó medidas cautelares contra el imputado, entre ellas la prohibición de salida del país y la prestación de cauciones personales o reales, que serán resueltas por el Juzgado Penal de Garantías.

La agente fiscal recordó que para toda intervención en áreas protegidas es obligatoria la autorización del Mades, trámite que el ciudadano alemán no realizó. Según explicó la misma, el descargo del imputado fue que desconocía la necesidad de un permiso especial para realizar este tipo de obras.