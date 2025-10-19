Joven conductor muere tras vuelco de camioneta en Bella Vista Norte

Un joven identificado como Luis Fernando Gutierres Quintana, de 24 años, de nacionalidad brasileña, falleció el sábado último luego de que la camioneta que conducía sufriera un vuelco.

El cuerpo de la víctima quedó entre los pastizales tras salir despedido del vehículo que también quedó en medio del pastizal, según informó la Policía Nacional. El mortal percance ocurrió sobre la Ruta PY08, a la altura de la colonia San José, a unos 30 km del distrito de Bella Vista Norte, Departamento de Amambay.

La víctima tuvo traumatismo múltiple

De acuerdo con el informe oficial de la Policía Nacional a través de la Comisaría 5ta. de la ciudad de Bella Vista Norte, tras la intervención de los uniformados, convocado el médico forense del Ministerio Público de Pedro Juan Caballero, doctor Marcos Prieto, quien realizó la inspección de rigor y determinó como probable causa de muerte “Traumatismo craneoencefálico grave y politraumatismo”; es decir, sufrió severos golpes en la cabeza y en varias partes del cuerpo, según concluyó el profesional.

Del procedimiento de rigor también participaron agentes de Criminalística de la Policía Nacional. Desde esa dependencia informaron que tras la inspección, tratarán de determinar las causas del siniestro vial.