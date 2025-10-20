PJC: Mujer muere baleada durante pelea en cancha de vóley

Una mujer identificada como Antonia López, de 47 años, perdió la vida en la noche del domingo último tras acusar un impacto de bala en la cabeza durante una discusión en una cancha de vóley en la fracción Villa Guillermina, colonia Cerro Cora’i, a unos 15 km de la ciudad de Pedro Juan Caballero. “Dos jugadores que también hicieron apuestas estaban a punto de ir a los golpes por una discusión al final de un partido de vóley; la mujer intervino para apaciguar los ánimos cuando uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó el disparo que dio en la humanidad de la mujer”, indicó el comisario Pedro Román, subjefe de la Comisaría 15 de la colonia Cerro Cora’i.

Según datos recabados con testigos, dos jugadores que también hicieron apuestas, discutían después de un partido de vóley y cuando estaban a punto de ir a los golpes, intervino la mujer y en un momento dado uno de los protagonistas de la pelea, identificado como Alberto Zelaya terminó disparando y la mujer cayó muerta en en el lugar.

Autor del mortal disparo huyó tras cometer el crimen

De acuerdo con lo informado por la Policía Nacional, el supuesto autor del disparo fue identificado como Alberto Zelaya Castro, mayor de edad. El mismo huyó del lugar del hecho tras lo ocurrido. “Ya se cuenta con orden de detención del supuesto autor, hasta ahora está con paradero desconocido”, indicó el comisario Pedro Román sobre el punto.

