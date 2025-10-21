Niño de 6 años fue supuestamente abusado por otro de 13 en Asunción

Un niño de seis años se encuentra internado en el hospital de barrio Obrero de Asunción tras un presunto caso de abuso que habría sido cometido por un vecino suyo de 13 años, según relató la madre del pequeño.

La mujer mencionó que ambos menores siempre jugaban, pero que el sábado pasado, cuando ella volvió de su venta de productos, su hijo se le acerca llorando y le “muestra la parte de abajo”.

Asimismo, acotó que el niño le había indicado el nombre del otro menor, por lo que rápidamente van a la casa del presunto abusador y son recibidos por la madre.

“Sale la mamá (del otro menor), me lleva a un costado y me pide perdón, perdón, perdón, solo eso decía. Yo le dije si quería ver lo que le hicieron a mi hijo y me dijo que no, pero que me iba a dar hoja de guayaba para sanarle”, comentó entre llanto.

Niño fue trasladado al hospital

Tras abandonar la casa de su vecino, la mujer dijo que se trasladaron a la comisaría para denunciar el hecho y luego al hospital, donde tras comunicar la situación, rápidamente se convocó a la Fiscalía.

“Enseguida se llamó a la Fiscalía, vino el forense y en un ratito hicieron la revisión, pero no me dijeron nada aún. Mi hijo fue violado... relata cómo se aprovecharon de él”, añadió.

También aseguró que no descansará hasta encontrar justicia por el caso de su hijo, ya que “le dejaron mal a mi nene” y apuntó que se encuentra con miedo por todo el caso.

“Yo quiero justicia, que pague; no tengo palabras, pero quiero que pague lo que le hizo a mi nene. Quiero que se aleje, que tenga una orden de captura, que se le lleve a otro lado... es muy feo todo esto y no sé si le hizo a alguien más”, concluyó.

