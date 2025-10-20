Padre y primo de una niña son detenidos tras denuncia por abuso sexual en San Roque González

La detención del joven de 27 años, primo de la víctima, se produjo el sábado último en la Comisaría 12ª de San Roque González. El mismo quedó detenido y puesto a disposición del fiscal Alcides Espínola. Su aprehensión fue comunicada al Juzgado Penal de la Adolescencia, ya que al momento del hecho el ahora detenido tenía 16 años. Posteriormente, el caso pasó al Juzgado Penal de Garantías de San Roque González, a cargo del juez Hilario Bustos Martínez, quien dispuso su prisión preventiva y su traslado a la cárcel de Misiones.

En cuanto al padre de la víctima, un hombre de 42 años, fue detenido hoy durante un procedimiento encabezado por el comisario principal Sergio De Vooght, jefe de Investigaciones. El hombre tenía orden de captura y había sido declarado rebelde por el delito de abuso sexual en niños. Su detención se produjo en prosecución del hecho denunciado, en la compañía Potrero, específicamente en una chipería. Respecto a su situación procesal el juez Bustos Martínez, se expedirá mañana, si dicta prisión preventiva también para el papá de la menor.

Antecedentes del hecho

La madre de la niña presentó la denuncia ante la Comisaría de San Roque González en el año 2020, cuando tomó conocimiento de los abusos sufridos por su hija desde el 2014. La mujer relató que, mientras la niña jugaba con su primita, escuchó que mencionaba los abusos cometidos por su padre y su primo.

El hecho habría ocurrido en ausencia de la madre, que trabajaba en Asunción para mantener a su familia, dejando a la menor bajo el cuidado de su padre.

