Detienen a sospechoso por supuesto hecho de acoso a menor

El procedimiento fue encabezado por agentes de la Comisaría Tercera de Villa Paso y de Investigaciones en el marco de una denuncia presentada por un supuesto hecho de acoso a un adolescente de 15 años, quien manifestó que el sospechoso lo habría invitado a subir a su automóvil con el pretexto de llevarlo a su práctica de fútbol.

Lea más: Intentaron abusar de un menor en Pilar buscan al conductor de un automóvil gris

Durante el trayecto, el hombre supuestamente le ofreció dinero e intentó despojarlo de su ropa. El menor logró forcejear, escapar del vehículo y pedir auxilio. Posteriormente, fue asistido por un médico y brindó detalles del hecho a los efectivos policiales.

El jefe de la Comisaría Tercera de Villa Paso, subcomisario Cristian Ayala, informó que, durante el allanamiento, se levantaron varias evidencias que serán remitidas al Ministerio Público.

“Gracias a las cámaras de circuito cerrado y a la identificación realizada por la víctima, se logró dar con la identidad del sospechoso”, señaló el jefe policial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El detenido fue identificado como Gilberto De Jesús López, de 29 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público. El fiscal de la Unidad Penal 1 Víctor Encina indicó que la investigación continúa a fin de esclarecer totalmente el hecho.