Joven de Santa Rosa, Misiones, lleva 12 días desaparecido

El reporte de la Comisaría 5ª de Santa Rosa indica que Fátima Delia Montiel Roa (39) denunció la desaparición de su hijo, quien prestaba servicio militar en el Regimiento de Caballería Nº 4 (RC4), ubicado en Loma Pytã, Departamento Central.

Según el relato de la mujer, desde hace casi dos semanas no tiene noticias del joven. Al intentar comunicarse con la unidad militar, fue atendida por un personal que se identificó como Matías, quien le informó que su hijo ya no se encontraba cumpliendo funciones en ese regimiento y que, presuntamente, se habría trasladado a Ciudad del Este.

El desaparecido, Herminio Gómez Montiel, es de contextura delgada, alta estatura, cutis blanco, cabello castaño corto y ojos marrones. Su paradero actual es desconocido, según consta en el informe policial.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno, abogado Nelson Colmán, y al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas del Ministerio Público, que ya iniciaron las diligencias correspondientes.

Los familiares solicitan a la ciudadanía que, en caso de contar con información sobre el paradero del joven, se comuniquen con la comisaría más cercana, al sistema 911, al número (0973) 581-458 del Departamento de Búsqueda y Localización, o con el Ministerio Público.

