Detienen a dos personas por supuestos hurtos en Ayolas

Según el informe policial, los detenidos fueron identificados como Julio César Velázquez (25), con antecedente por robo agravado, y Adán Gabriel Méndez (26), ambos domiciliados en el mismo barrio.

Del poder de los sospechosos se incautaron armas blancas y diversos objetos presumiblemente sustraídos. Entre los elementos recuperados figuran una tablet color gris, un equipo de música portátil marca JBL color azul, tres calzados deportivos, un zapato de cuero color negro, un bolso negro, una cartera naranja, dos mochilas (una rosada con negro y otra color crema), una tira de costilla, un kit completo de maquillaje y alhajas varias.

El hecho se conoció a través de una llamada telefónica de la víctima, Livia Lucia García Mallorquin (43), domiciliada en el barrio Villa Permanente, quien denunció el hurto ocurrido en su vivienda. Los suboficiales Julio Vázquez, Gabriel Silva y Derlis Torres se trasladó hasta el lugar.

Al llegar, los uniformados visualizaron a dos sujetos saliendo del domicilio de la denunciante. El reporte policial indica que los presuntos autores, al notar la presencia policial, intentaron huir, pero fueron perseguidos y aprehendidos a pocos metros del sitio, logrando recuperar los objetos sustraídos, que luego fueron reconocidos por la víctima como de su propiedad.

El caso fue comunicado al fiscal Hugo Dávalos, quien dispuso la permanencia de los aprehendidos en la sede policial y la remisión de las evidencias al Ministerio Público.

Los detenidos fueron trasladados al Hospital Integrado de Ayolas (IPS-MSP), donde la inspección médica confirmó que se encuentran en buen estado. Finalmente, se informó a los aprehendidos sobre sus derechos, conforme al Artículo 12 de la Constitución Nacional.

