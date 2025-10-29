Pescadores levantan bloqueo del río Paraguay tras acuerdo con autoridades en Concepción

La gobernadora departamental y el intendente de Concepción llegaron hasta la cabecera oeste del puente Nanawa, lado del departamento de Presidente Hayes, y conversaron con los pescadores. Propusieron entregar víveres en tres ocasiones, durante la veda que durará 49 días, y además, pagar G. 400.000 a cada pescador que posea el carnet que lo acredite como trabajador de ese rubro.
Luego de escuchar a las autoridades, los pescadores conversaron entre ellos y finalmente aceptaron la propuesta que recibieron. Daniel Ferreira, uno de los líderes de los pescadores, mencionó que son 240 pescadores los que tienen las documentaciones en orden y son los que van a percibir G. 400.000 que prometieron las autoridades.
Con este acuerdo inmediatamente los pescadores abandonaron el lugar donde realizaban el bloqueo del río. Muchas embarcaciones no llegaban hasta la zona porque no podían navegar ante la presencia de los botes en el canal de navegación.
Según dijo Daniel Ferreira, muchos pescadores no pudieron ingresar a la lista de beneficiarios debido a la falta de rubros para el traslado de funcionarios que realizan el censo, hasta el departamento de Concepción.