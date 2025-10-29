Pescadores levantan bloqueo del río Paraguay tras acuerdo con autoridades en Concepción

Los pescadores de Concepción decidieron levantar el bloqueo del río Paraguay tras una reunión con la gobernadora Liz Meza Páez (ANR) y el intendente Bernardo Villalba, quienes prometieron entregarles víveres mientras dure la veda y un aporte de G. 400.000 a cada pescador que posea el carnet. Al aceptar la propuesta levantaron la medida de fuerza.