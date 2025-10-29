Incidente en el tránsito casi termina en tragedia: rocían con gas pimienta a conductor de plataforma

El incidente que casi termina en tragedia ocurrió en la tarde de este martes en Asunción, cuando un conductor de plataforma fue rociado con gas pimienta en los ojos. Cayó fuera del auto por la alergia que le produjo y la falta de oxígeno, fue auxiliado por personas que vieron lo sucedido.

Hugo Reyes, víctima del incidente en el tránsito, comenta que acababa de bajar a un pasajero y retomaba para salir a la avenida España, esperando otro viaje, cuando se produjo un pequeño roce con un automóvil que estaba mal estacionado en el lado derecho de la calle.

Asegura que los retrovisores se tocaron, que no pasó más de eso, pero el otro conductor le gritó ofuscado, por lo que él trató de apaciguar la situación y cuando pensó que ya terminó la discusión siguió su camino.

En tránsito estaba cargado, por lo que se movía lento y antes de llegar a la bocacalle ve por el retrovisor que el hombre se acerca y al llegar, ingresa medio cuerpo al vehículo, que tenía las ventanillas abiertas. Se asoma por el lado del acompañante y le rocía con gas pimienta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el video de circuito cerrado se ve ese momento. Reyes, un jubilado de 62 años, abre la puerta y se tira al piso en medio del tránsito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Una mujer baja de otro vehículo y lo auxilia ante la falta de aire que tenía la víctima, además de los ojos afectados.

Lea más: Video: conductores de plataforma se pelean en pleno centro de Luque

Comentó a la 1080 AM que sufre de hipertensión y sintió como si fuera que le estaba dando un paro cardiorrespiratorio.

Otros conductores acudieron al auxilio y lograron comunicarse con el hijo, que llegó rápidamente al lugar y trasladó a su padre al Hospital de IPS, a bordo de su motocicleta. Entrada la noche fue dado de alta.

El agresor aún no fue identificado, pero en las redes sociales ya se comparte el video y la foto, con la intención de ubicarlo.

Reyes lamenta la situación y anuncia que hoy presentará la denuncia ante la Policía y Fiscalía. Asegura que fue una desgracia con suerte, “me pudo haber dado un infarto y hoy no estaría contando lo que pasó”.