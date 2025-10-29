Pareja de robacoches mantiene en zozobra a vecinos de Lambaré

Tras los robos, las víctimas con la ayuda de vecinos y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en los barrios detectaron el accionar de los delincuentes, quienes se movilizan en diferentes vehículos, por lo que sospechan que alquilan un auto para cada golpe.

Según las imágenes recogidas por los afectados, la pareja de delincuentes aparece en los primeros minutos de la madrugada dando vueltas, lentamente, por las calles del barrio en busca del objetivo.

Una vez que los desconocidos encuentran un vehículo que les interesa, el que va a perpetrar el golpe baja del auto en el que se están movilizando a una distancia prudencial y va caminando hasta el objetivo.

Un minuto tardan en robar un vehículo

En casi todos los casos, si es que el vehículo no cuenta con alarma, cortacorrientes u otro tipo de sistema antirrobo, el ladrón tarda 30 segundos en abrir la puerta y otros 30 segundos para poner en marcha el motor y escapar del lugar.

Unas de las últimas víctimas de la pareja de ladrones fue Arturo Escobar, a quien le robaron un automóvil Toyota Premio azul, con matrícula AHF 205 en la madrugada del sábado 25 de octubre pasado, en el barrio Valle Apuá de Lambaré.

El vehículo quedó estacionado en la calle, frente a dos cámaras de seguridad, las que captaron con detalles el accionar del maleante.

En idénticas circunstancias, aparentemente los mismos maleantes se llevaron dos automóviles en la madrugada del sábado 27 de setiembre pasado en el barrio San Rafael, de Lambaré. En aquella ocasión una de las víctimas fue la médica Alicia Denise Saucedo Centeno (29).