Video: aumentan casos de robo de vehículos en Asunción

De acuerdo con el relato de los agentes abocados a la investigación de una seguidilla de robos de vehículos ocurrido el pasado fin de semana en Asunción y Central, poco después de las 01:00 de sábado 27 de setiembre los desconocidos levantaron un automóvil Toyota Allion bordó, con matrícula BKR 163 que estaba estacionado en la calle en el barrio San Rafael de Lambaré.

Aparentemente, los ladrones utilizaron este vehículo para “patrullar” el mismo barrio en busca de otros vehículos que estaban estacionados en la vía pública.

Cámara captó estrategia de los delincuentes

Una imagen captada por las cámaras de seguridad muestran cuando uno de los robacoches llega hasta la intersección de las calle Corochiré y 11 de Setiembre del mencionado barrio donde encontraron otro apetecible vehículo, un automóvil Toyota Premio blanco, con matrícula HBZ 315, perteneciente a la médica Alicia Denise Saucedo Centeno (29) aparcado en calle.

El desconocido a bordo del primer auto robado estaciona a metros, luego baja y con suma habilitad y rapidez abre la puerta lado del conductor del Toyota Premio y se aleja del sitio, aborda nuevamente el Toyota Bordó y se aleja.

Minutos después aparece en escena otro miembro de la banda, quien llega a pie hasta el Toyota Premio blanco, cuya puerta previamente fue abierta por su cómplice, el desconocido sube al vehículo y en segundos lo pone en marcha y se aleja.

Tras robo de vehículos, desarme y oferta de repuestos

El robo de los vehículos recién fue descubierto horas después, tiempo suficiente para que los autos puedan ser llevados hasta un desarmadero clandestino y para que en horas de la mañana sus partes ya puedan ser ofertados como repuestos usados, según explicaron las fuentes.

Casi a la misma hora que se consumaba estos robos, también se denunciaba el robo de una camioneta Toyota Hilux en la comisaría 18 de Yatytay, Itapúa.

Al día siguiente se denunciaron el robo de otros dos vehículos, un auto Toyota IST en la ciudad de Luque y otro vehículo de la misma marca y modelo en la jurisdicción de la comisaría 7° de Asunción, según confirmaron las fuentes.