Policiales
31 de octubre de 2025 - 13:22

Esto nos abre los ojos, señaló el intendente de Katueté tras el asalto al banco Itaú

Un vehículo de las Fuerzas Especiales ronda por la zona del Banco Itaú en Katueté.
Un vehículo de las Fuerzas Especiales ronda por la zona del Banco Itaú en Katueté. Teresa Fretes

El intendente de Katueté, Canindeyú, Julio Brítez, comentó que el violento asalto registrado al Banco Itaú les sirvió para ver las falencias que estaban teniendo en cuanto a seguridad, las cuales lo antes posible la van a solucionar. Comentó que están analizando reforzar la zona con grupos tácticos y dotar de cámaras en zonas estratégicas para monitorear todo en tiempo real.

Por ABC Color

En la madrugada del jueves, un grupo armado ingresó al Banco Itaú de Katueté y ejecutó un violento asalto. Volaron el local y hubo un gran enfrentamiento con la policía.

Según las informaciones, los malvivientes se alzaron con más de 900 mil dólares.

El intendente Municipal de Katueté, Julio Brítez, recibió esta mañana al sub comandante de la Policía Nacional, General Inspector César Silguero, y su comitiva, así como al director de la dirección policial de Canindeyú, el comisario General Inspector Ricardo Orué.

El tema principal de la reunión se basó en la coordinación de los trabajos con las instituciones en la lucha contra el crimen organizado en la zona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: dron capta el momento del asalto al Banco en Katueté

“Me deja muy contento la preocupación demostrada hoy, así como el compromiso de ambas partes para trabajar de forma conjunta. Nosotros mantenemos el compromiso de brindar seguridad a la gente, así como lo veníamos haciendo”, expresó el intendente.

Luego agregó: “Vamos a ver para reforzar con grupos tácticos la zona y mover para que se quede un grupo de GEO de forma permanente y vamos a hacer algunos convenios para poder instalar tecnología”.

Cámaras de seguridad para monitoreo en vivo y tener un equipo del 911 para dar respuesta, son algunas de las cosas que mencionó. Además, señaló como una opción la compra de drones para donar a la Policía Nacional.

“Hay un dicho que dice que toda acción buena viene de una acción negativa. Esto nos abre los ojos para poder invertir más con el fin de prevenir hechos como este”, finalizó.