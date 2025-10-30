Video: dron capta el momento del asalto al Banco en Katueté

Un video captado con el dron de un vecino de Katueté reveló nuevos detalles del asalto al Banco Itaú, ocurrido durante la madrugada de este jueves.

La grabación muestra una vista aérea de la ruta PY03 y los vehículos de los delincuentes ubicados estratégicamente para bloquear el tránsito.

En las imágenes se distinguen dos vehículos, uno blanco y otro negro, ubicados frente a la sucursal bancaria, con luces reflectoras especiales.

También se observa el boquete en la pared del edificio por donde ingresaron los asaltantes y la presencia de varios hombres moviéndose alrededor de los automóviles durante el ataque.

Explosiones, disparos y clavos “miguelito”

Según el informe policial, el grupo armado fuertemente equipado ingresó al área comercial de Katueté durante la madrugada. Vecinos indican que las primeras explosiones se escucharon desde la parte trasera del banco, seguidas por una ráfaga de disparos.

Antes del ataque, los delincuentes colocaron clavos tipo “miguelito” en los accesos principales de la ciudad para impedir la llegada de patrulleras y facilitar su huida.

Peritos de Criminalística encontraron en el lugar cordones detonantes y fragmentos de explosivos de alta potencia.