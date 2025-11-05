Senad y FTC destruyeron cultivos de marihuana en Obligado.

Un allanamiento rural culminó con la erradicación de cultivos de marihuana hallados en la colonia Palmito, en el distrito de Obligado, departamento de Itapúa. La incursión se realizó este martes por la mañana.

El operativo estuvo encabezado por la agente fiscal de la Unidad Penal N° 1 Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Rocío Valdez, en compañía de agentes de la Oficina Regional N° 3 de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur (FTC).

Según lo informado por la Senad, en el lugar hallaron una parcela de dos hectáreas de cultivos de marihuana en etapa de cosecha, que totalizaría cerca de 6.000 kg.

Lea más: Detienen a presunto autor de homicidio de un indigente en Hohenau

La Senad comunicó que esta acción se realizó en conjunto con otros operativos que resultaron en la destrucción de 6.800 kg en Amambay, 6.000 kg en el departamento de San Pedro y 9.000 kg en Alto Paraná.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy