Detienen a presunto autor de homicidio de un indigente en Hohenau

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de Juan Andrés Bóveda Giménez (32), sindicado como presunto autor de un homicidio cometido ayer en el barrio San Francisco de Hohenau, Itapúa. La captura se logró durante una incursión realizada en un área boscosa de la comunidad.

Bóveda fue señalado por testigos, quienes relataron que tuvo un altercado con la víctima fatal minutos antes de que esta apareciera muerta en un depósito abandonado. La causa de la discusión sería una caña, según la hipótesis de los investigadores.

La víctima fatal sería Miguel Ángel Cáceres Ríos, según las informaciones preliminares que coteja el equipo investigador. Se trataría de un indigente que residía en el lugar abandonado.

La causa está a cargo del fiscal de turno de la Unidad Penal de Colonias Unidas, Reinaldo Castillo.

El caso investigado

La tarde de este lunes fue hallado un cadáver en un depósito abandonado ubicado en el barrio San Blas de la ciudad de Hohenau, departamento de Itapúa. Los intervinientes de la Comisaría 12ª fueron alertados a través de una llamada telefónica.

En el lugar hallaron el cuerpo con heridas presumiblemente producidas por arma blanca. Bomberos voluntarios de la ciudad constataron que el hombre se encontraba sin signos de vida.

Uno de los vecinos del sitio habría declarado que presenció una gresca con otra persona, previo a que fuera hallado el cadáver. Luego del altercado, este hombre habría huido del sitio, según esta versión.

Preliminarmente, se manejó el nombre de Juan Andrés Bóveda Giménez como el señalado por este testigo en el sitio donde se encontró el cadáver. El hombre tendría antecedentes por agresión y violencia familiar del año 2019.