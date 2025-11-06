Tres capturados por asalto al banco en Katueté y al convoy de camiones en Caaguazú

El asalto al banco Itaú se produjo en la madrugada del 30 de octubre pasado, en pleno centro de la ciudad de Katueté, departamento de Canindeyú.

Los delincuentes detonaron dos bombas dentro la entidad, con las que prácticamente destruyeron todo el edificio, incluyendo la bóveda, donde supuestamente había 4.533.925.000 guaraníes, 278.003 dólares y 104 reales.

Sin embargo, tras el conteo de la plata que quedó entre los escombros, se recuperaron 2.632.679.000 guaraníes, 106.250 dólares y 100 reales.

La correlación balística, es decir, el análisis científico de las vainas de fusil y pistola que quedaron en la escena del atraco en Katueté, permitió a la Policía descubrir que se usaron las mismas que en el asalto del 10 de setiembre pasado contra un convoy de camiones de empresas transportadoras de encomiendas, en la ciudad de Caaguazú, departamento de Caaguazú.

Ante esa situación, policías de Investigaciones del departamento de Canindeyú pidieron información sobre ese caso a sus colegas de Investigaciones del departamento de Caaguazú, quienes a su vez entregaron una lista de 12 sospechosos ya identificados por el ataque al convoy de camiones y que tienen órdenes de captura emitidas por los fiscales Alexis Nabuo Takahashi Cabrera y Ángel Waldir Gill Sánchez.

Esa misma lista fue tomada como base por los fiscales Cleider Marlene Velázquez y Óscar Javier Paredes López, quienes sacaron órdenes de detención contra las mismas personas por el asalto al banco Itaú de Katueté.

De hecho, de esos 12 sospechosos de los casos de Caaguazú y Katueté, tres fueron arrestados ayer por los policías de Investigaciones del departamento de Canindeyú.

Los procedimientos

El primer allanamiento fue en una vivienda de la colonia Guaraní del distrito de Mbaracayú, en el departamento de Alto Paraná, en las coordenadas 24° 59′ 40.7″ S, 54° 32′ 45.8″ W, donde fue apresado Antolín Algarín Domínguez, de 28 años.

El segundo cateo se hizo en una propiedad situada 750 metros antes del centro urbano de la ciudad de Santa Fe del Paraná, en el departamento de Alto Paraná, en las coordenadas 25° 14′ 05.0″ S, 54° 41′ 52.4″ W, donde cayó Diego Hernán Portillo Sugastti, de 31 años.

El tercer procedimiento fue en un negocio ubicado al lado mismo de la comisaría 18°, en el centro de la ciudad de Tres de Febrero, departamento de Caaguazú, en las coordenadas 25° 14′ 34.6″ S, 55° 46′ 36.6″ W, donde atraparon a Hernán David Núñez Vera, de 40 años.

Los otros nueve con órdenes de captura

Con la captura de estos tres sospechosos, quedan otro nueve supuestos implicados en los casos de Caaguazú y Katueté que tienen órdenes de captura.

La lista la encabeza el que de hecho desde hace 10 años es el asaltante más buscado del Paraguay, Mauricio Paniagua Medina, de 46 años, alias Mauri, aunque también figura como otro probable cabecilla Blas Pablo Melgarejo Benítez, de 33 años, alias Chopalé, fugado de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú.

Igualmente, están con orden de captura Fabio Rodrigo Martínez Portillo, de 37 años, alias Gordo; César Wildo Torres Cardozo, de 42 años, alias Tahyi; Jorge Nicolás González Martínez, de 26 años, alias Nico, y Mathías Emiliano Lesme Quiñónez, de 23 años, alias Mati. Sobre este último, hay que hacer la aclaración que fue detenido el 23 de octubre pasado en Ciudad del Este.

Los otros buscados son Juan Zárate Caballero, de 32 años; Mario Daniel Cabral Ferreira, de 28 años, y Pedro Juan Gauto Méndez, de 58 años.