Video: así fue la detención de un hombre con “récord” de denuncias

En el barrio Santa Ana, de Asunción, fue detenido este jueves un hombre de 25 años con múltiples antecedentes por hurto y robo agravado. Según la Policía Nacional, cuenta con el récord de denuncias en un año.

El comisario Víctor Perdomo, jefe de la Comisaría 24 del área Metropolitana, comentó que la detención se dio a las 22:30 de este jueves en la calle 38 Proyectadas.

Personal de patrulla de la mencionada Comisaría visualizó a un hombre que circulaba por la vía pública con un aparato de autorradio bajo el brazo, por lo que procedió a la verificación.

“Este sujeto ya es conocido en esta Comisaría por tener varios anteceden y denuncias que obran en su contra. Primeramente, se dio una persecución ante el intento de fuga y luego fue aprehendido”, especificó.

En su poder se hallaron un autorradio denunciado el día anterior como robado, además de un arma blanca.

El detenido cuenta con siete antecedentes por robo y hurto agravado, además de 15 denuncias por hechos similares. Hace poco tiempo salió de cárcel.

El caso fue presentado ante el Ministerio Público, según informaron en la mañana de este viernes.