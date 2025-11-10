Cae una mujer por supuesto abuso en niños y pornografía infantil

Vania Magalí Álvarez (27) fue detenida hoy por la Policía en Luque. Sobre la joven pesaba una orden de captura por abuso sexual en niños.

Además de abuso, también su causa hace referencia a pornografía relativa a niños - adolescentes y violación del deber del cuidado o educación.

La mujer, oriunda de Altos, fue capturada en la vía pública en el barrio Mora Cué de la mencionada ciudad.

Luego de su detención fue trasladada al Hospital General de Barrio Obrero para unas inspecciones médicas y se labró acta del procedimiento.

