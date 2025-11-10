Policiales
10 de noviembre de 2025 - 15:41

Cae una mujer por supuesto abuso en niños y pornografía infantil

La Policía Nacional capturó a una mujer que era buscada por abuso sexual en niños, pornografía infantil y otros hechos punibles referentes a menores. La detenida tiene 27 años.

Por ABC Color

Vania Magalí Álvarez (27) fue detenida hoy por la Policía en Luque. Sobre la joven pesaba una orden de captura por abuso sexual en niños.

Además de abuso, también su causa hace referencia a pornografía relativa a niños - adolescentes y violación del deber del cuidado o educación.

La mujer, oriunda de Altos, fue capturada en la vía pública en el barrio Mora Cué de la mencionada ciudad.

Luego de su detención fue trasladada al Hospital General de Barrio Obrero para unas inspecciones médicas y se labró acta del procedimiento.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.