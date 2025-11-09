Condenan a un abuelo por el abuso de tres niñas, pero seguirá en su casa

Un hombre de 75 años fue condenado por el Tribunal de Sentencias a 27 años de prisión por abusar sexualmente de sus dos nietas y de otra niña que residía en su hogar como “criada”. El caso fue publicado por el Ministerio Público este sábado.

Según informó la fiscalía, la agente Laury Rossana Vázquez representó al Ministerio Público durante el juicio oral y público y solicitó que se revoque la medida de arresto domiciliario. Pese a ello, el Tribunal determinó que siga cumpliendo su sentencia en su domicilio.

Niñas fueron abusadas por años

Los hechos se registraron entre 2012 y 2019. La primera víctima, una de sus nietas biológicas, sufrió abusos desde los 8 hasta los 13 años. La segunda nieta, de 7 años en 2016, también habría sido agredida sexualmente. La tercera niña, que vivía en la casa, fue víctima de abusos desde los 6 años.

El Tribunal de Sentencias, presidido por el magistrado Carlos Antonio López e integrado por los jueces Blanca Corina Paiva Duarte y Salvador Martínez Rolón, dictó la nueva sentencia.

