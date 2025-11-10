Niño de 6 años resulta malherido tras choque múltiple en Pedro Juan Caballero

El grave accidente de tránsito ocurrió en la tarde del domingo sobre la calle Carlos Antonio López, una de las principales arterias de Pedro Juan Caballero.

El conductor de una camioneta Kia Sorento, identificado como Carlos Enrique Duarte Ortiz, brasileño de 18 años, perdió el control de su rodado, rozó contra un automóvil y dio de lleno contra una motocicleta que venía del lado contrario con dos ocupantes, uno de ellos, un niño de 6 años, que cayó al pavimento y sufrió graves lesiones en la cabeza por lo que fue llevado al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde le practicaron los primeros auxilios; posteriormente el niño fue derivado al Hospital de Trauma de Asunción para recibir asistencia especializada. El vehículo que provocó el accidente también embistió contra una vivienda causando serios daños materiales.

Niño resultó con traumatismo de cráneo

De acuerdo con lo informado por el comisario Carlos Toledo, subjefe de la Comisaría 2da. de Pedro Juan Caballero, el niño de 6 años que viajaba en una motocicleta guiada por su padre, tuvo traumatismo craneoencefálico moderado por lo que tuvo que ser llevado a Asunción para recibir mejor asistencia. Por su parte los conductores de la camioneta y de la motocicleta fueron sometidos a alcotest y el resulto fue negativo para ambos, según la Policía Nacional.

Conductor de camioneta intentó manipular informe policial?

El comisario Carlos Toledo informó que familiares de los ocupantes de la motocicleta recibieron la información de que el abogado del conductor de la camioneta involucrada en el accidente, intentó manipular el informe de la Policía Nacional. Un audio que el abogado en cuestión pretendía enviar a un agente policial, envió por error a un familiar del niño herido.

En el audio se escucha que el abogado se dirige a un agente policial de nombre Fredy en lo que parece un intento de manipulación del informe policial. ”Fredy: si hay posibilidad ´ayudános´ con el informe; que le salió en frente (la moto)... nde reikuaapavoi (vos ya sabés)“, se escucha en la nota de voz atribuida a un abogado cuya identidad no fue revelada hasta el momento, pero quien sería el defensor del conductor cuya imprudencia provocó el grave percance.

Por el contexto y el tono en el que habla, se puede considerar una intención de manipular el informe policial, hecho que también podría derivar en una investigación penal, según fuentes de la Fiscalía de esta ciudad.