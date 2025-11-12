Hurtan vehículo en la compañía de Santa Rosa, Misiones

El parte policial señala que aproximadamente las 06:00 recibieron una denuncia del ciudadano Toribio Cáceres Bordón (48). Él indicó que cerca de las 00:00 dejó estacionado su automóvil frente a su vivienda y, al levantarse alrededor de las 05:30, notó que el vehículo ya no estaba en el lugar.

El vehículo sustraído es un Toyota Premio, color gris, de modelo 2002, con chapa AADH-408. Según el informe policial, el rodado tiene características distintivas como polarizado, llantas deportivas originales color plata y protector de lluvia negro.

La intervención en el hecho fue informada al fiscal de Santa Rosa, Abg. Nelson Colmán, así como al personal de Automotores e Investigaciones Regional Misiones. Ambos continúan trabajando en las diligencias para esclarecer el delito.

Un poblador de Santa Rosa, quien pide mantener en reserva su identidad, comentó que estos hechos se vienen registrando de manera frecuente en el distrito de San Ignacio. La situación genera preocupación, ya que estos delitos se están trasladando a esta ciudad y afectan a personas trabajadoras.

Por ello, instan a las instituciones correspondientes a intensificar sus labores y poner fin a esta creciente ola de delitos en la región.

