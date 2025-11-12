Desestiman denuncia contra Sandra Quiñónez y exautoridades judiciales

A través de la resolución A.I. Nº 355 del 7 de noviembre pasado, el juez penal de garantías en Delitos Económicos Humberto Otazú hizo lugar al pedido de desestimación formulado por el fiscal Leonardi Guerrero, en el marco de la causa “Lidia Victoria Acuña y otros s/ Frustración de la persecución y ejecución penal y otros”.

La denuncia fue presentada por el sindicalista del Instituto de Previsión Social (IPS) Sergio Lovera Cañete, quien solicitó investigar a la ex fiscal general Sandra Quiñónez, los exfiscales Victoria Acuña, Julio Dos Santos, Liliana Alcaraz, la fiscal adjunta Soledad Machuca y a la exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Mónica Seifart.

El denunciante alegaba supuestas irregularidades y demoras en investigaciones fiscales que involucraban a los expresidentes del IPS Benigno López y Fernando Silva Facetti por presunto blanqueamiento de licitaciones amañadas por US$ 20 millones relacionadas a la previsional.

Fundamentos de la decisión

Tras analizar los antecedentes, el juez Otazú concluyó que no existen elementos que encuadren las conductas denunciadas en hechos punibles, como frustración de la persecución penal, lesión de confianza, prevaricato o realización del hecho por funcionario.

El fallo señala que el Ministerio Público realizó las diligencias necesarias y que varias de las causas citadas se encuentran prescriptas o aún en etapa de investigación.

Otazú ordenó la devolución de las actuaciones al Ministerio Público y su archivo definitivo.