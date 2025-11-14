San Ignacio: incautan gran cantidad de carnes de dudosa procedencia

En el marco de la investigación de un supuesto hecho de abigeato ocurrido el pasado martes, efectivos policiales de la Comisaría Tercera de San Ignacio, Misiones, en colaboración de los agentes de la Sección Antiabigeato y de los asistentes fiscales de la Unidad Penal 2, realizaron una serie de allanamientos en esta jurisdicción.

Los allanamientos se realizaron en cumplimiento de un mandamiento judicial de allanamiento y secuestro de evidencias, firmado por la jueza de Paz del Primer Turno de San Ignacio, Ninfa Liliana Jacquet.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron una gran cantidad de carne vacuna de dudosa procedencia, que fue enviada a laboratorio central para el análisis comparativo, y dos teléfonos celulares que quedaron como evidencia en la causa.

“Están prosiguiendo los allanamientos en el marco de la investigación por los casos de hecho de abigeato denunciados en esta semana, que están siendo positivos ya que estamos encontrando evidencias varias; en este caso, carnes vacunos de dudosa procedencia”, indicó la directora departamental de la Policía, comisaria Mirta Ramos.

La misma señaló también que una persona fue aprehendida, vinculada a la investigación, y fue trasladada hasta la sede fiscal para prestar declaración indagatoria, y posteriormente fue puesta en libertad, ya que no se tuvo suficiente indicio para su imputación.

“A cada novedad de hechos de abigeato estamos realizando los seguimientos correspondientes para poder detener al o los autores de estos hechos punibles. Pero, lastimosamente, lo que no podemos cumplir con la ciudadanía y es lo que espera de nosotros, es la devolución de sus productos, la cual ya no está más a cargo de nosotros, sino del Ministerio Público”, agregó Ramos.

Lucha contra el microtráfico

En la ocasión, la directora departamental de la Policía mencionó también que están realizando los trabajos respectivos en la lucha contra el microtráfico en el departamento, y que están teniendo también el apoyo del personal de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

“Estamos teniendo el apoyo del personal de Antinarcóticos que está trabajando en la zona y va a seguir trabajando a pedido de cada jefe de comisaría, lo cual en algunos casos está teniendo resultados positivos y en otros casos seguimos con las respectivas investigaciones”, agregó.

La misma resaltó que esta semana se logró sacar de circulación a cuatro personas que se dedicaban a la comercialización de sustancias ilícitas. Los detenidos contaban en su poder dichas sustancias, y esta clase de operativos se seguirá realizando de manera constante.