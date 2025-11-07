Un joven de 20 años y una menor de 14 años fueron detenidos tras operativo policial en la capital de Misiones

Efectivos de la Comisaría Primera de San Juan Bautista, en conjunto con asistentes fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, realizaron un allanamiento en el barrio Concepción. La intervención se dio en el marco de una investigación por presunta comercialización de sustancias ilícitas en la zona.

El operativo dejó como resultado la detención de un joven de 20 años, identificado como Pedro Diosnel Orbino Caballero, y su pareja sentimental, una menor de 14 años de edad, además de la incautación de 15 dosis de supuesta droga denominada crack, varios aparatos celulares, una motocicleta y otro totalmente desmantelado.

“A tempranas horas realizamos un allanamiento en coordinación con la Fiscalía y el Juzgado Penal de Garantías, tras denuncias ciudadanas sobre microtráfico, y en prosecución a esas denuncias y a través de trabajos de inteligencia, vinimos a este lugar para hacer un allanamiento, el cual tuvo un resultado positivo”, indicó el jefe de la Comisaría Primera, comisario Ramón Bacigalupo.

Bacigalupo señaló que la vivienda allanada es propiedad de la madre de la menor de 14 años y que en este lugar se estaba realizando la comercialización de las sustancias ilícitas, ya que, según trabajos de inteligencia, en el sitio entraban y salían varias personas en cualquier horario identificados como consumidores. Además, Orbino Caballero estaría realizando delivery de estas sustancias.

“Fueron varias las evidencias que se incautaron, las cuales lo sindican directamente como microtraficante. Además, encontramos una motocicleta desarmada, así como accesorios de bicicletas, entre ellos un motor, los cuales estamos verificando si no corresponden a una moto hurtada en esta zona”, agregó el efectivo policial.

Por disposición fiscal, los detenidos y las evidencias fueron trasladados hasta la sede de la Comisaría Primera, donde permanecerán a cargo de la unidad de la causa. Se aguarda la presencia de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) para el pesaje y análisis primario por el sistema narcotest.