Hallan cadáver en estado de putrefacción en cauce hídrico de General Artigas.

El cuerpo de un hombre de entre 40 y 45 años aproximadamente fue hallado esta tarde, cerca de las 17:30, en un cauce hídrico al costado de la ruta PY08. El hallazgo tuvo lugar en el kilómetro 30 de la ruta, en el distrito de General Artigas, departamento de Itapúa.

Agentes de la Comisaría 8ª de la zona intervinieron ante una llamada que alertaba sobre la presencia del cuerpo. Se trató de una persona de género masculino que estaba en posición decúbito prono (boca abajo), ya sin signos de vida.

Fue convocado al sitio el agente fiscal de la Unidad Penal de San Pedro del Paraná, Egidio Borja, junto a un médico forense, doctor Fernando Martínez, quien determinó que el cuerpo del occiso no presentaba signos de violencia. En consecuencia, se presume en principio que se trató de una muerte súbita.

No se pudo identificar el cuerpo

Agentes del Departamento de Criminalística no lograron identificar al hombre por el sistema AFIS, debido al estado de descomposición en que se encontraba el cuerpo, que tendría al menos entre cuatro a diez días de muerto.

