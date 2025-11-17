Auto chocó contra caseta de control en el lado argentino del Puente Internacional Encarnación-Posadas.

Un hombre de 58 años chocó su automóvil contra una caseta de control migratorio en el Área de Control del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, en la ciudad de Posadas (Argentina). El siniestro vial ocurrió esta mañana a las 9:15.

El conductor habría perdido el control al intentar hacer una maniobra de cambio de carril y terminó impactando contra la caseta Nº 6 del lado de registro de salida del país. Es decir, tenía como destino ir a la ciudad de Encarnación.

No se registraron heridos del percance, solo daños materiales, según lo que trascendió sobre el hecho. Se trataría de un automóvil tipo Ford Fiesta de color rojo. Intervinieron en el hecho efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta de la Unidad Regional I del vecino país, quienes fueron alertados sobre un despiste en el área de control del puente internacional.

Fueron convocados agentes de la División Científica de la Policía de Posadas para el relevamiento de datos, mientras que el conductor del rodado fue derivado a un centro de salud para realizar inspecciones médicas y descartar posibles lesiones internas. El funcionario que prestaba servicio en la caseta no sufrió lesiones.

Presumen descompensación

La prensa local en Posadas sostiene que, según fuentes, el hombre se habría descompensado al volante, motivo por el cual perdió el control e impactó contra la caseta de control.

Además, presuntamente, el individuo identificado como Gustavo C. (58) habría sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) recientemente. Las autoridades locales presumen que su estado de salud pudo estar relacionado como posible causa del accidente.