Hijo adolescente de intendente colorado protagoniza accidente sobre ruta PY06

Agentes de la Comisaría 11ª de Capitán Miranda, a cargo del jefe de la dependencia, oficial primero Clemen García, intervinieron ante un accidente de tránsito que ocurrió al mediodía de este lunes. Se trata de la colisión de una motocicleta que circulaba por la ruta PY06 contra una camioneta que intentó cruzar desde una colectora.

El rodado involucrado sería una Toyota Fortuner (2010), de color negro, conducida por un adolescente de 17 años. El joven fue sometido al alcotest, con resultado negativo.

Según manifestó el involucrado, cuando intentó cruzar en el kilómetro 18 de la ruta PY06, no visualizó la motocicleta que impactó contra la puerta trasera del lado derecho de la camioneta.

Producto de la colisión resultó lesionada una mujer de 34 años, domiciliada en el barrio Ytororo de Capitán Miranda, quien viajaba en una motocicleta tipo Kenton GTX150 cc sin chapa. Además, estaban a bordo del biciclo, con la mujer, sus hijos de 11 y 2 años, respectivamente.

La agente fiscal de turno de la Unidad Penal Nº 11, Griselda González, dispuso la liberación del joven que fue entregado a su padres, mientras que los vehículos quedaron incautados en la comisaría.

Hijo de político colorado

El artículo 217 del Código Penal estipula que la exposición al peligro en el tránsito terrestre puede ser sindicada a quien “condujera en la vía pública un vehículo automotor pese a carecer de la licencia de conducir o existiendo la prohibición”. O también “como titular del vehículo, tolerara la realización de un hecho señalado en los numerales anteriores”.

El menor involucrado sería hijo de un reconocido intendente de un distrito cercano al lugar del accidente, que, al igual que el menor, debería estar expuesto al proceso según la norma. Fuentes afirman que tanto la mujer como los niños lesionados fueron asistidos por la familia del adolescente.

En caso de que haya indicios necesarios para una supuesta exposición al peligro, el Código Penal estipula multa o hasta dos años de pena privativa de libertad.