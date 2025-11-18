Tras seguidilla de robos de autos capturan al “ladrón de la zapatilla”

Se trata de Marciliano David Tillería González (33), quien fue interceptado en un camino vecinal cuando iba al mando de una camioneta Isuzu D-MAX gris, con matrícula XAX 460 denunciado como robada horas antes por su propietario Alcide Ever Piñanez Sosa (39), domiciliado en Zona Norte de Fernando de la Mora.

Fuentes del departamento Control de Automotores confirmaron que gracias a las imágenes captadas por cámaras de seguridad se pudo confirmar la responsabilidad de Marciliano en al menos cinco casos de robo de vehículos registrados en Asunción y las principales ciudades del departamento Central.

En todos los casos, el modus operandi siempre era el mismo, en horas de la madrugada, entre las 01:00 a 03:00 el sospechoso hacís un par de vueltas por el barrio en un vehículo que era guiado por un cómplice.

Llegaba caminando a su objetivo

Tras detectar el objetivo, que en casi todos los casos era un auto importado vía Chile estacionado en la calle, descendía del rodado en que estaba y caminaba hasta el vehículo que apuntaba a robar. En todos los casos llevaba puestas unas zapatillas de goma, por lo que los policías lo apodaron el ladrón de la zapatilla.

Sin mucho disimulo se acercaba a los automóviles, verificaba el interior, luego caminaba por los alrededores para confirmar que no lo estaban obseravando, abría la puerta, ponpia en marcha el motor y escapa bcon la máquina.

La Policía tiene la sospecha de que parte de los vehículos robados fue comercializado en el interior del país, mientras que los demás rodados sustraidos fueron desarmados para ser vendidos como repuestos usados en Asunción y algunas ciudades de Centra..