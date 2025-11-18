Video: malviviente escapa con lo justo antes de que ser atacado por Thor

Durante la madrugada de este martes, un joven ingresó a una vivienda con la intención de llevarse algo de valor, pero al final tuvo que salir a las apuradas para evitar ser presa de Thor, un perro de la raza pitbull.

El hecho ocurrió en Ciudad del Este, cuando el malviviente, aparentemente un drogadicto de la zona, fue captado por la cámara de seguridad recorriendo la parte frontal de la casa a las 3:38 de la madrugada.

En un momento, esta persona, que estaba con un abrigo y capucha de color azul, se queda sentado, mirando para todos lados, hasta que se asusta y sale lo más rápido posible trepando el portón, momento en el que aparece un perro pitbull de color marrón claro.

El joven se lanzó desde lo más alto del portón hacia la calle y se retiró corriendo del lugar.

Según explicaron los personales de la Comisaría 22, los dueños de la casa no realizaron la denuncia del hecho y de momento no tienen conocimiento de quién sería la persona que ingresó a la vivienda, pero que ya se encuentran realizando las averiguaciones correspondientes.