Camión de gran porte vuelca en Mariscal López y genera caos vehicular

Poco antes de las 07:00 de este miércoles, un camión de gran porte volcó sobre la avenida Mariscal López y la calle Luis Alberto Riart, a cuadras de la intersección con Madame Lynch.

El camión está perdiendo combustible, que afortunadamente va directo por el registro de desagüe pluvial donde se provocó el vuelco.

Además, el acoplado del camión, un contenedor cargado de mercaderías, quedó sostenido sobre una columna de la ANDE, lo que representa un riesgo adicional en la zona.

Testigos informaron que el camión volcó cuando el chofer intentó estacionar en la vereda frente a la empresa. En el sitio hay un registro de desagüe pluvial que cedió por el peso del vehículo y provocó el percance.

Caos en el tránsito

Un intenso tráfico se registra en el carril de ingreso a Asunción, considerando que la avenida Mariscal López, una de las principales vías de acceso a la Capital, está clausurada en el tramo donde se encuentra el camión volcado.

Agentes de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes están operando para realizar los desvíos, que se aplican en la calle Soriano González y Manuel Talavera.