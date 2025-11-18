Camión vuelca tras choque con automóvil en General Santos

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la noche del lunes en la intersección de las avenidas General Santos y Concordia, en Asunción. El percance involucró a un camión liviano utilizado para reparto de alimentos y a un automóvil Toyota. El camión terminó volcado, aunque por fortuna no se reportaron víctimas de gravedad.

El conductor del camión, Ángel Mensario, relató que circulaba por la preferencial —avenida General Santos— cuando el automóvil salió repentinamente a su paso, provocando el impacto y el posterior vuelco.

“De repente me salió un autito. Yo venía por la General Santos, le choqué un poquitito y volqué. Fue un susto nomás. Gracias al cinturón no me pasó nada”, expresó.

Mensario, repartidor de comida, explicó que el vehículo estaba vacío en el momento del accidente y que logró salir por sus propios medios, sin necesidad de asistencia de bomberos.

Lesiones leves y acompañantes ilesos

Bomberos voluntarios acudieron al sitio y confirmaron que tanto los conductores como los acompañantes de ambos vehículos resultaron con lesiones leves.

El bombero Cristian Vega detalló que ninguno de los afectados aceptó ser trasladado a un centro asistencial.

“Ambos pacientes salieron por sus medios y se negaron a ser trasladados. Tenían lesiones leves y, por suerte, no hubo víctimas”, señaló.

El camión fue rápidamente estabilizado y devuelto a su posición normal. Vega explicó que este tipo de rodados tiende a volcar con mayor facilidad debido a la inestabilidad propia de su estructura, especialmente cuando circulan vacíos.

Responsabilidad y daños materiales

Según Mensario, el otro conductor alegó no haberlo visto antes del choque. Ambos permanecieron en el lugar para colaborar con la intervención.

“El conductor del otro vehículo dijo que no me vio. Todo tranquilo, sin drama”, comentó el camionero, quien aseguró que su vehículo —propiedad de la empresa— no sufrió daños mayores.