Capo de la facción criminal Bala Na Cara tenía como objetivo crear una base de operaciones en Pedro Juan

Se trata del brasileño Vinicius Luft Silveira, de 26 años, quien estaba al mando de una camioneta Toyota Rav4 , con matrícula MLQ6C95 Brasil, cuando fue detenido ayer en Pedro Juan Caballero. El vehículo no tiene denuncia de robo y está registrado a nombre de Gilberto Muller, según confirmaron fuentes del departamento de Investigaciones de Amambay.

Según los investigadores, Vinicuis es uno de los eslabones más importantes de la mencionada facción criminal Bala Na Cara en el estado de Río Grande del Sur, Brasil, donde tiene procesos judiciales por narcotráfico y a demás es prófugo de la cárcel regional de Porto Alegre.

Aparentemente el criminal fue enviado para crear una base de operaciones en la ciudad de Pedro Juan Caballero, cuya principal misión era la de reclutar soldados y luego acopiar cocaína, marihuana, armas y municiones, las que luego debía remesar al vecino país.

Sin embargo, las actividades del capo narco fueron detectadas por los organismos de seguridad tanto paraguayos como brasileños, por lo que iniciaron una operación conjunta para atrapar al escurridizo objetivo.

Desde hace un mes lo estaban “pescando”

Desde hace un mes, un grupo de oficiales de Investigaciones a cargo del comisario Juan Morel comenzó a controlar y vigilar los principales puntos de la capital del Amambay, por donde podría aparecer el objetivo.

Finalmente, todo el trabajo desplegado en estos días tuvo su resultado cuando los agentes lograron interceptar la camioneta Toyota Rav4 en que circulaba Vinicuis sobre la calle Cerro León.

El extranjero fue detenido y tras ser plenamente identificado, el procedimiento fue comunicado a las autoridades del Ministerio Público a los policías del vecino país, quienes también estaban muy pendientes del operativo.