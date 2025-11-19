Hallan arma de fuego en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero

Agentes policiales fueron movilizados este miércoles ante la información del hallazgo de arma de fuego en uno de los pabellones de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. El arma incautada se trata de un revólver calibre 32, cargada, lista para efectuar disparos. El hallazgo se dio durante un control de rutina efectuado por los responsables del establecimiento penal, según un boletín emitido por la Policía Nacional.
Datos sobre quién introdujo el arma y si la finalidad sería atentar contra alguien o la búsqueda de protección de algún interno, aún no fueron determinados por los investigadores. No obstante, el hallazgo genera preocupación teniendo en cuenta la vulneración del mecanismo de control registrada en el interior del establecimiento penitenciario.
Cómo metieron el arma?
El subcomisario Carlos Alsina, subjefe de la Comisaría 3ra. de Pedro Juan Caballero, informó que teniendo en cuenta el lugar del hallazgo, la persona que introdujo el arma tuvo que sortear dos puntos de control interno por lo que no se descarta la complicidad de guardiacárceles.
Lea más: Detectan celdas vip en Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Además del arma de fuego, los intervinientes incautaron varias armas blancas de fabricación casera, según un informe brindado por la Policía Nacional.