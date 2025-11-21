Cae joven que habría actuado como “carnada” en asalto a chofer de Motobolt

El asalto se produjo en la tarde del 12 de noviembre pasado en el barrio Ricardo Brugada, también conocido como Chacarita, específicamente detrás del edificio del Cabildo.

La víctima fue un chofer de Motobolt que alzó a una pasajera en el centro de Asunción, quien se hizo llevar hasta el lugar donde después ocurriría el ataque.

Cuando llegaron al destino solicitado por la pasajera, ella misma hizo una señal a tres jóvenes que aparecieron, rodearon y asaltaron al conductor de plataforma.

De hecho, el golpe fue filmado con un celular por una persona que estaba en la zona. Las imágenes se viralizaron en redes sociales.

Vídeo fue clave

Justamente, gracias a ese video, policías de la comisaría Quinta de Asunción identificaron y capturaron horas después del hecho a uno de los supuestos autores, Fernando Rafael Rodríguez González, de 20 años, quien de hecho fue reconocido por la víctima como el que quiso clavarle.

Tras profundizar su investigación, los agentes de la comisaría 5° individualizaron primero a la mujer que actuó como “carnada”, Jessennya Xantel Herrera Zorrilla, de 22 años, cuya captura fue ordenada por el fiscal Julio César Ortiz González.

Precisamente, Jessennya fue arrestada ayer jueves por policías de la comisaría 3° de Asunción en Haedo casi Chile del microcentro.

El comisario Isidro Gamarra Portelli, jefe de la comisaría 5° en cuya jurisdicción sucedió el ilícito, confirmó que Jessennya es la pasajera que llevó a la trampa al chofer de Motobolt y que, de hecho, aparece en el video del robo.

Ahora, solo resta la captura de los otros dos participantes, que serían Kevin Andrés Vázquez, de 25 años, y Vincent Rodrigo Giménez Tullo, de 20 años, ambos con varios antecedentes penales.