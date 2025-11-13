Vídeo: asaltan a motobolt en la Chacarita tras una emboscada

Un ciudadano captó con su celular el momento en que Alexander Báez, conductor de motobolt, fue asaltado por tres jóvenes y una mujer en el barrio Ricardo Brugada, conocido como la Chacarita. Ocurrió ayer, alrededor de las 19:00, cuando el trabajador ingresó a la zona para dejar a una pasajera quien es cómplice de los delincuentes.

Según relató Báez, la mujer abordó la motocicleta en la plaza frente al Congreso y le pidió que la llevara hasta un punto detrás del Cabildo. Al llegar al destino, la pasajera solicitó avanzar “un poco más”, momento en el que tres jóvenes aparecieron y lo acorralaron.

“Eché mi moto y ahí uno dijo que me claven. Ahí le entregué mis pertenencias. Quise acelerar y reaccionaron. Quisieron clavarme, tenían un cuchillo”, relató.

Los delincuentes le robaron su teléfono celular y el dinero en efectivo que llevaba. La pasajera cómplice se llevó su casco.

Un detenido y evidencias incautadas

De acuerdo a la Comisaría 5ª Metropolitana, uno de los presuntos autores fue identificado como Fernando Rafael Rodríguez González (20), domiciliado en la Chacarita.

Los agentes incautaron un cuchillo con mango negro utilizado en el asalto, una mochila que contenía una remera celeste usada en el hecho y el celular robado.

Rodríguez fue detenido luego de ser reconocido por la víctima como el joven que intentó apuñalarlo. La Policía continúa la búsqueda de los otros dos cómplices y de la mujer que logró escapar del lugar.

El motociclista, oriundo de Capiatá, comentó que era la primera vez que ingresaba a la Chacarita. Acotó que desconocía que se trataba del populoso barrio, considerado por los conductores de plataforma como zona roja.