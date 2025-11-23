Copa Sudamericana: 180 buses ingresaron al país y 33 personas fueron aprehendidas

Como resultado del operativo por la Copa Sudamericana, un hincha del Club Atlético Lanús, Miguel Ángel Collejos, fue aprehendido por contar con prohibición de ingreso a eventos deportivos.

Asimismo, dos aficionados del Club Atlético Mineiro, Clenio Fernandes Leite Filho y Arthur Lucas Vilela Magalhaes, fueron aprehendidos por presunta posesión de sustancias estupefacientes.

Se procedió además a la verificación de 33 trabajadores informales y cuidacoches en las inmediaciones del estadio, así como al registro de 33 personas con alcotest positivo.

Durante los controles, se incautaron de diversos objetos prohibidos, entre ellos: caños de plástico, botellas de vidrio, palos de madera y fuegos pirotécnicos.

También se registró el ingreso de 105 buses del Club Lanús y 75 buses del Club Atlético Mineiro.

Las tareas policiales fueron ejecutadas en coordinación con la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Asunción y las distintas Comisarías jurisdiccionales, señala el informe.