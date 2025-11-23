Policiales
23 de noviembre de 2025 - 08:07

Copa Sudamericana: 180 buses ingresaron al país y 33 personas fueron aprehendidas

Unos 180 buses ingresaron al país para la final de la Copa Sudamericana.
En la mañana de este domingo se dio a conocer el resultado del operativo de seguridad en el marco del encuentro deportivo que llevó a cabo en el Estadio Ueno Defensores del Chaco, entre los clubes Atlético de Lanús, que resultó campeón y el Atlético de Mineiro, por la Copa Sudamericana.

Por ABC Color

Como resultado del operativo por la Copa Sudamericana, un hincha del Club Atlético Lanús, Miguel Ángel Collejos, fue aprehendido por contar con prohibición de ingreso a eventos deportivos.

Asimismo, dos aficionados del Club Atlético Mineiro, Clenio Fernandes Leite Filho y Arthur Lucas Vilela Magalhaes, fueron aprehendidos por presunta posesión de sustancias estupefacientes.

Se procedió además a la verificación de 33 trabajadores informales y cuidacoches en las inmediaciones del estadio, así como al registro de 33 personas con alcotest positivo.

Durante los controles, se incautaron de diversos objetos prohibidos, entre ellos: caños de plástico, botellas de vidrio, palos de madera y fuegos pirotécnicos.

Más de 30 personas fueron demoradas por la Policía Nacional, antes del inicio de la final de la Copa Sudamericana.
También se registró el ingreso de 105 buses del Club Lanús y 75 buses del Club Atlético Mineiro.

Las tareas policiales fueron ejecutadas en coordinación con la Dirección de Policía de Prevención y Seguridad de Asunción y las distintas Comisarías jurisdiccionales, señala el informe.