Policía destaca operativo “sin incidentes” en la final de la Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana 2025, disputada en el estadio Defensores del Chaco, puso a prueba a todo el sistema de seguridad nacional. Miles de hinchas de Argentina y Brasil colmaron la capital y obligaron a desplegar un operativo policial en los alrededores del estadio, el microcentro y los accesos a Asunción.

El comisario Juan Agüero, jefe de la Policía de Asunción, calificó el trabajo como “altamente positivo”. Destacó que no se registraron incidentes de gravedad y que los aficionados visitantes recibieron un trato “humano y respetuoso” por parte de las fuerzas de seguridad.

Retenciones por alcotest y detenciones por coacción

Agüero informó que 33 hinchas fueron retenidos tras dar positivo al alcotest, lo que impidió su ingreso al estadio. “Fueron aprendidos, puestos a disposición del Ministerio Público y liberados tras finalizar el encuentro”, detalló.

También fueron detenidos cuidacoches e informales que intentaron coaccionar a conductores en las inmediaciones del estadio.

180 buses escoltados de punta a punta

El operativo incluyó un amplio acompañamiento logístico a los hinchas. Según el reporte, 105 buses pertenecientes a la parcialidad argentina y 75 al club brasileño fueron escoltados desde su ingreso al país hasta su salida de Asunción.

El comisario Luis Justiniano explicó que la Policía Nacional trabajó en alerta de seguridad total durante todo el fin de semana deportivo.

“Desde la entrada al país, los hinchas fueron acompañados. Todo el plantel de la Policía Nacional estuvo involucrado en este servicio”, afirmó.