Copa Sudamericana: Paraguay, nuevamente ejemplo de hospitalidad

Los hinchas argentinos de Lanús y brasileños del Atlético Mineiro que arribaron al país con motivo de la final única de la Copa Sudamericana destacaron la amabilidad y el buen trato del paraguayo.

A lo largo de la jornada, la ciudadanía y diversos entes públicos ofrecieron una atención considerada y oportuna a los visitantes.

La Essap repartió agua e instaló espacios de refrigeración en distintos sectores puntos para ayudar a los aficionados a sobrellevar las altas temperaturas registradas el sábado por la tarde.

En paralelo, los bomberos utilizaron mangueras hidrantes para refrescar las gradas, donde el calor y la euforia de los hinchas se combinaron en un ambiente de fiesta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¡Lanús conquista su segunda Copa Sudamericana!

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Agradecidos por la hospitalidad”

En redes sociales también ganó notoriedad la imagen de una patrullera de la Policía Nacional que funcionó improvisadamente como “taxi”, pues trasladó a hinchas que caminaban rumbo al estadio.

Como muestra del aprecio por la cordialidad paraguaya, en la previa del partido una familia argentina comentó a ABC TV que se sintieron muy bien recibidos desde su llegada. “Estamos muy contentos y agradecidos por la hospitalidad que nos están brindando”, mencionó un hincha de Lanús, quien viajó con su esposa y dos hijas.

Paraguay, sede que vuelve a destacarse

Una vez más, la hospitalidad paraguaya sobresalió en el marco de un evento deportivo internacional celebrado en Asunción. En 2019 ocurrió lo mismo con los seguidores de Colón (Argentina) e Independiente del Valle (Ecuador), y en 2024 con los hinchas de Racing (Argentina) y Cruzeiro (Brasil).