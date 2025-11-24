Capturado en aeropuerto tenía orden de detención por asesinato ocurrido en Pedro Juan Caballero

El ciudadano paraguayo Teódulo Ramón Giménez Galeano, de 28 años, detenido este lunes en el Aeropuerto Silvio Pettirosi, tenía una orden de detención dictada por la fiscal Sandra Díaz con relación al asesinato de una mujer ocurrido en julio de este año en Pedro Juan Caballero. Familiares del detenido aseguran que el mismo llevaba 10 años viviendo fuera del país.