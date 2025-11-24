Capturado en aeropuerto tenía orden de detención por asesinato ocurrido en Pedro Juan Caballero

El 12 de julio de este año, en Pedro Juan Caballero, fue asesinada Lucía Carolina Escobar Ortiz, quien en ese entonces estaba embarazada. Su cuerpo fue encontrado quemado en una casa en construcción ubicada en el barrio General Genes de esa ciudad.
El 17 de julio fue detenida Katia Lorena Cardozo (24 años), alias “Chocolate”, como sospechosa, y el 20 de julio fue capturado Miguel Ángel Cohene (29), quien, al igual que Cardozo fue señalado como sospechoso de materializar el crimen. Ambos fueron imputados y actualmente guardan reclusión en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero.
Se enteró en octubre que tenía orden de detención
De acuerdo con datos brindados por sus familiares, Teódulo Ramón Giménez se enteró de que tenía una orden de detención en octubre, a través de un agente policial.
En ese momento, Giménez se encontraba en Guatemala, a donde llegó proveniente de España en junio, siempre según sus allegados.
Giménez compareció hoy por vía telemática ante la Fiscalía de Pedro Juan Caballero para brindar declaración indagatoria.