Policiales
24 de noviembre de 2025 - 12:42

Capturado en aeropuerto tenía orden de detención por asesinato ocurrido en Pedro Juan Caballero

aeropuerto Silvio Pettirossi detenido homicidio Pedro Juan Caballero
Teódulo Ramón Giménez, detenido hoy en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi.

El ciudadano paraguayo Teódulo Ramón Giménez Galeano, de 28 años, detenido este lunes en el Aeropuerto Silvio Pettirosi, tenía una orden de detención dictada por la fiscal Sandra Díaz con relación al asesinato de una mujer ocurrido en julio de este año en Pedro Juan Caballero. Familiares del detenido aseguran que el mismo llevaba 10 años viviendo fuera del país.

Por ABC Color

El 12 de julio de este año, en Pedro Juan Caballero, fue asesinada Lucía Carolina Escobar Ortiz, quien en ese entonces estaba embarazada. Su cuerpo fue encontrado quemado en una casa en construcción ubicada en el barrio General Genes de esa ciudad.

El 17 de julio fue detenida Katia Lorena Cardozo (24 años), alias “Chocolate”, como sospechosa, y el 20 de julio fue capturado Miguel Ángel Cohene (29), quien, al igual que Cardozo fue señalado como sospechoso de materializar el crimen. Ambos fueron imputados y actualmente guardan reclusión en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero.

Se enteró en octubre que tenía orden de detención

De acuerdo con datos brindados por sus familiares, Teódulo Ramón Giménez se enteró de que tenía una orden de detención en octubre, a través de un agente policial.

Lea más: Embarazada asesinada y quemada en PJC: atrapan a una mujer e identifican a principal sospechoso

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese momento, Giménez se encontraba en Guatemala, a donde llegó proveniente de España en junio, siempre según sus allegados.

Giménez compareció hoy por vía telemática ante la Fiscalía de Pedro Juan Caballero para brindar declaración indagatoria.