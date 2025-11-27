Policía recupera dos camionetas de alta gama robadas en Brasil y vendidas en Ñeembucú

No es la primera vez que vehículos de alta gama robados en Alto Paraná o en el Brasil terminan siendo comercializados en el departamento de Ñeembucú. Durante este año, la Policía Nacional realizó varias intervenciones para recuperar camionetas presuntamente sustraídas y revendidas en la zona.

Según la fiscal Erika Encina, gracias a que los rodados hurtados cuentan con dispositivos de GPS, permiten su rastreo y ubicación, “A partir de esta información, se da aviso a la Policía, que interviene para verificar y asegurar los vehículos”, precisó.

La agente fiscal Erika Encina explicó que una vez recuperados, los vehículos quedan depositados en la comisaría correspondiente hasta que los propietarios presenten todos los documentos legales apostillados.

“En estos casos, estas camionetas no pueden ser comisadas. Vamos a esperar que los dueños presenten los documentos legales vía consulados y se les devolverá”, indicó.

En cuanto a la investigación para identificar a los responsables de la venta de vehículos robados en Ñeembucú, Encina señaló que continúan las pesquisas para llegar a los autores.

Dos camionetas recuperadas

La Subcomisaría 2ª del barrio San Alfonso informó ayer la recuperación de una camioneta Toyota Hilux, año 2019, color blanco y sin matrícula, denunciada como hurtada en Brasil. El rodado fue localizado sobre las calles Santa Teresa y Augusto Roa Bastos del barrio San Vicente, a las 9:50 horas.

La verificación estuvo a cargo de los abogados Jhonatan Gómez Nicolino y Charles Francisco Amarilla Martínez, representantes de una empresa aseguradora, quienes rastrearon la unidad mediante GPS y solicitaron apoyo policial.

También en el día de ayer, a las 17:07, los agentes de la Comisaría 10ª de Humaitá recuperó una camioneta Fiat Toro Freed Turbo AT6, color blanco y sin matrícula, también denunciada como hurtada en Brasil.

El vehículo fue localizado en el barrio Acosta Ñu por los mismos representantes de la aseguradora, quienes contaban con las llaves del rodado.

Tras la intervención policial, el asistente fiscal Fredy Gómez, por instrucciones de la fiscal zonal de General Díaz, Lourdes Ramírez dispuso que la camioneta quedara en la comisaría a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades insisten en que los casos son recurrentes y refuerzan la necesidad de combatir las redes de comercialización de vehículos robados que operan entre la frontera y el sur del país.